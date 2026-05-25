Solidarietà per i meno fortunati | donazione del Leo club Agrigento Host all' associazione Amico Zampa Cherry
Il Leo Club Agrigento Host ha effettuato una donazione all’associazione Amico Zampa Cherry, dedicata alla tutela degli animali. La donazione mira a sostenere le attività dell’associazione e a migliorare le condizioni degli animali assistiti. L’atto si inserisce in un’iniziativa di solidarietà rivolta ai “meno fortunati” del territorio. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal club, senza ulteriori dettagli sui fondi o sulle modalità di distribuzione.
Il Leo Club Agrigento Host ha reso noto un importante gesto di solidarietà e attenzione rivolto al mondo animale del territorio. Sotto la presidenza di Turi Lo Sardo e con la collaborazione del past presidente Francesco Bonfiglio, il club ha promosso e portato a termine una significativa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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