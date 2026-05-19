Nuova raccolta alimentare del Leo Club donati viveri alla Locanda di Maria

Un nuovo appuntamento con la raccolta alimentare organizzata dal Leo Club Agrigento Host si è svolto al Conad del centro commerciale Città dei Templi. La giornata ha visto una buona partecipazione da parte della comunità, con numerose donazioni di generi alimentari destinate alla Locanda di Maria. Questa iniziativa, alla sua seconda edizione dell’anno sociale, mira a sostenere le persone in difficoltà attraverso la distribuzione di viveri. I volontari hanno raccolto e consegnato i prodotti donati durante l’evento.

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