Nuova raccolta alimentare del Leo Club donati viveri alla Locanda di Maria
Un nuovo appuntamento con la raccolta alimentare organizzata dal Leo Club Agrigento Host si è svolto al Conad del centro commerciale Città dei Templi. La giornata ha visto una buona partecipazione da parte della comunità, con numerose donazioni di generi alimentari destinate alla Locanda di Maria. Questa iniziativa, alla sua seconda edizione dell’anno sociale, mira a sostenere le persone in difficoltà attraverso la distribuzione di viveri. I volontari hanno raccolto e consegnato i prodotti donati durante l’evento.
Grande partecipazione e numerose donazioni per la seconda raccolta alimentare dell’anno sociale promossa dal Leo Club Agrigento Host al Conad del centro commerciale Città dei Templi.L’iniziativa ha coinvolto tanti cittadini agrigentini che hanno contribuito con generi alimentari destinati alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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