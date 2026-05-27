Il laboratorio della passione Antica laboriosità in Contrada

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un laboratorio situato in Contrada, noto per la sua tradizione artigianale, è stato teatro di un episodio di furto. Durante la notte, sono stati rubati alcuni attrezzi e materiali utilizzati per la produzione. I proprietari hanno denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Nessuno è stato ancora identificato o fermato. La scena del furto mostra segni di effrazione alla porta principale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani, la sua testa ed il suo cuore è un artista. Dunque, devo dedurre che i contradaioli non possono che appartenere a quest’ultima categoria. Nella foto di Augusto Mattioli del 1982 siamo nell’antro-laboratorio della Contrada dell’Istrice ma potevamo essere in un’altra qualsiasi. Il senso è identico, cambiano soltanto le mani. Queste sono di Marcello Cappannelli e di Sergio Cialfi. In autunno e in inverno sono loro fra gli assoluti protagonisti delle Contrade. La città sembra immobile, eppure nelle Contrade si pensa sempre a una nuova vita, ad una rinascita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il laboratorio della passione antica laboriosit224 in contrada
© Lanazione.it - Il laboratorio della passione. Antica laboriosità in Contrada
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

L’orgoglio della contrada. Fontana rimessa a nuovo. La passione fa la differenzaA Piuro, un piccolo centro in provincia di Sondrio, è stata recentemente restaurata una fontana di modeste dimensioni.

Il racconto della Passione: i capolavori artistici del Collegio Alberoni narrano la Passione di CristoPer le festività pasquali, la Galleria Alberoni organizza un ciclo di visite guidate e eventi dedicati alla Passione di Cristo.

Argomenti più discussi: Il laboratorio della passione. Antica laboriosità in Contrada; Antica Occhialeria: dove lo sguardo prende forma; Viaggio ad Abano: così le terme servono benessere (e gusto) anche a tavola; Assemini, dopo 22 anni ritorna la grande festa dell'artigianato: Buongiorno Ceramica è un successo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web