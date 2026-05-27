Un laboratorio situato in Contrada, noto per la sua tradizione artigianale, è stato teatro di un episodio di furto. Durante la notte, sono stati rubati alcuni attrezzi e materiali utilizzati per la produzione. I proprietari hanno denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Nessuno è stato ancora identificato o fermato. La scena del furto mostra segni di effrazione alla porta principale.

Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani, la sua testa ed il suo cuore è un artista. Dunque, devo dedurre che i contradaioli non possono che appartenere a quest’ultima categoria. Nella foto di Augusto Mattioli del 1982 siamo nell’antro-laboratorio della Contrada dell’Istrice ma potevamo essere in un’altra qualsiasi. Il senso è identico, cambiano soltanto le mani. Queste sono di Marcello Cappannelli e di Sergio Cialfi. In autunno e in inverno sono loro fra gli assoluti protagonisti delle Contrade. La città sembra immobile, eppure nelle Contrade si pensa sempre a una nuova vita, ad una rinascita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il laboratorio della passione. Antica laboriosità in Contrada

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