Per le festività pasquali, la Galleria Alberoni organizza un ciclo di visite guidate e eventi dedicati alla Passione di Cristo. L’iniziativa, intitolata Il Racconto della Passione, inizia sabato 4 aprile, giorno di Sabato Santo, e si estende fino al lunedì dell’Angelo, includendo anche la giornata di Pasqua. Le attività prevedono l’esposizione di opere artistiche che rappresentano questo tema.

La Galleria Alberoni sarà infatti aperta e visitabile, in forme e modalità differenti, nei giorni di Sabato santo, nella domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta. Icona delle iniziative pasquali è l’Ecce Homo o Cristo alla colonna di Antonello da Messina, vera perla della collezione alberoniana che, anche in seguito alla notizia dell’acquisto da parte dello Stato italiano di una delle altre versioni realizzate dal maestro messinese, sta riscontrando un rinnovato interesse da parte del pubblico. Tutte le iniziative proposte permetteranno la visione dell’Ecce Homo del Collegio Alberoni. La visita guidata speciale intitolata Il Racconto della Passione che si terrà alle ore 16 del giorno di Pasqua e il lunedì di pasquetta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Il racconto della Passione: i capolavori artistici del Collegio Alberoni narrano la Passione di Cristo

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