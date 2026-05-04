A Piuro, un piccolo centro in provincia di Sondrio, è stata recentemente restaurata una fontana di modeste dimensioni. La struttura, realizzata in pietra, non rappresenta un simbolo antico o di grande rilevanza storica, ma il suo recupero testimonia l'impegno della comunità nel mantenere vive le tradizioni locali. La cura dedicata al restauro evidenzia come la passione per le proprie radici possa fare la differenza, anche per un semplice manufatto.

PIURO (Sondrio) È una storia piccola, così come, del resto, lo stesso manufatto non è testimonianza "in pietra e acqua" di una storia che si perda nella notte dei tempi. Anzi, si parla di una fontana il cui anno di costruzione è "soltanto" il 1887. Eppure. Eppure, senza quei tre ai quali il sindaco Omar Iacomella ha desiderato rendere pubblici ringraziamenti, un altro tassello di memoria condivisa del paese sarebbe stato destinato a sbiadire in modo irrimediabile. Niente di tutto ciò, però, a Case Pedrini a Prosto dove Michele Fedeli detto Fragola, Maurizio Valsecchi e Maurizio Griggi hanno deciso di canalizzare tempo libero, competenze, fatica e amicizia per riportare ai fasti di un tempo la fontana della contrada.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’orgoglio della contrada. Fontana rimessa a nuovo. La passione fa la differenza

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