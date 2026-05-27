Il gruppo Pettinari al fianco dei commercianti stranieri | Sicurezza un diritto una commissione per ascoltarli

Il 27 maggio, i consiglieri comunali del gruppo “Pettinari sindaco” sono scesi in strada per sostenere i commercianti stranieri, chiedendo maggiore sicurezza. Con loro, anche altri commercianti e residenti hanno espresso preoccupazioni riguardo alla sicurezza nel quartiere. La richiesta principale riguarda l’istituzione di una commissione dedicata ad ascoltare le esigenze degli esercenti stranieri.

I consiglieri comunali del gruppo “Pettinari sindaco” erano al fianco dei commercianti stranieri il pomeriggio di mercoledì 27 maggio, quando sono scesi in strada per chiedere più sicurezza unendosi quindi alle voci degli altri commercianti e dei residenti che da tempo esprimono i loro timori. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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