Il gruppo Pettinari al fianco degli esercenti di corso Vittorio | Subito sostegni pronti a sostenere ogni iniziativa

Il gruppo Pettinari ha annunciato il proprio supporto agli esercenti di corso Vittorio, sottolineando la disponibilità a intervenire rapidamente per risolvere eventuali criticità. Ha confermato l’intenzione di partecipare a un tavolo permanente con l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di affrontare e risolvere i problemi che si presentano. Inoltre, ha espresso la volontà di sostenere tutte le proposte che arrivano in consiglio comunale e che possano offrire un aiuto concreto agli esercenti.

Sì al tavolo permanente per confrontarsi con l’amministrazione comunale e trovare, di volta in volta, una soluzione adatta e rapida a diminuire o evitare il disagio e totale disponibilità a sostenere qualsiasi proposta arrivi in consiglio comunale che possa garantire un sostegno reale agli.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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