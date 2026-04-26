Spari a Sferracavallo Addiopizzo al fianco dei commercianti | Noi ci siamo denuciamo insieme

Nella zona di Sferracavallo sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco, un episodio che ha suscitato preoccupazione tra i commercianti locali. In seguito all’atto intimidatorio, l’associazione Addiopizzo si è fatta avanti, invitando gli esercenti a denunciare eventuali minacce e assicurando la presenza di magistrati e investigatori sul territorio. La situazione rimane sotto l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno condurre le indagini.

Dopo l’ultimo atto intimidatorio di Sferracavallo, Addiopizzo lancia un grido a tutti i commercianti: “Noi ci siamo, ma soprattutto sono presenti magistrati e investigatori”. L’associazione antiracket è intervenuta per manifestare solidarietà ai titolari del ristorante “Al brigantino”, colpito da.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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