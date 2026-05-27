Il Gruppo Grimaldi amplia la flotta sostenibile battesimo nel porto di Wallhamn per Grande Svezia

Nel porto di Wallhamn, in Svezia, è stata varata la nave Grande Svezia, appartenente alla flotta PCTC del Gruppo Grimaldi. La nave è tra le prime di nuova generazione a essere predisposta per l’utilizzo dell’ammoniaca come carburante a zero emissioni di carbonio. La cerimonia di battesimo ha segnato l’ingresso di questa imbarcazione nel servizio.

Nel porto svedese di Wallhamn il Gruppo Grimaldi ha battezzato la Grande Svezia, una delle nuove navi di ultima generazione della flotta PCTC (Pure Car & Truck Carrier) predisposte per l’utilizzo futuro dell’ammoniaca come carburante a zero emissioni di carbonio. Entrata in servizio a fine 2025, l’unità rafforza la strategia del gruppo armatoriale napoletano sul fronte della sostenibilità e del trasporto marittimo a basse emissioni. Con il suo nome, la Grande Svezia rende omaggio ad un Paese servito regolarmente dalle navi Grimaldi da oltre trent’anni. Inoltre, il porto di Wallhamn, scelto per la cerimonia di battesimo, è l’unico porto privato della nazione, ed è gestito proprio dal gruppo armatoriale partenopeo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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