Ecco Grande Seoul la nuova nave ammonia-ready del Gruppo Grimaldi

Il Gruppo Grimaldi ha preso in consegna a Shanghai la nuova Pure Car & Truck Carrier (PCTC) Grande Seoul, nona unità ammonia-ready della flotta, progettata per il futuro utilizzo dell’ammoniaca come carburante alternativo. La nave è stata costruita dai cantieri SWS e CSTC, entrambi parte di China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC). Capacità e caratteristiche tecniche. La Grande Seoul è lunga 200 metri, larga 38 metri e ha una stazza lorda di circa 77.500 tonnellate. La nave è progettata per trasportare veicoli — auto, SUV, furgoni, sia elettrici che tradizionali — e altri carichi rotabili di grandi dimensioni, fino a 250 tonnellate e un’altezza massima di 6,5 metri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

