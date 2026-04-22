Grimaldi battesimo per la Grande Inghilterra | è l’undicesima nave ammonia ready del gruppo

Ieri a Shanghai si è svolta la cerimonia di battesimo e consegna di una nuova nave del gruppo. La nave, denominata Grande Inghilterra, rappresenta l’undicesimo esemplare della serie ammonia ready del costruttore. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti aziendali e invitati, che hanno assistito alla tradizionale cerimonia di consegna. La nave entrerà in servizio nel settore del trasporto marittimo e sarà impiegata in operazioni di movimentazione di ammoniaca.

Si è tenuta ieri a Shanghai la cerimonia di battesimo e consegna della Grande Inghilterra. Commissionata a China Merchants Heavy Industries Jiangsu, per il Gruppo Grimaldi si tratta dell’ undicesima unità PCTC (Pure Car & Truck Carrier) ammonia ready, ossia predisposta per l’utilizzo dell’ammoniaca come carburante alternativo a zero emissioni di carbonio. Come le sue gemelle già in servizio – Grande Shanghai, Grande Svezia e Grande Michigan – la nuova unità si distingue per l’elevata capacità di carico e il ridotto impatto ambientale, grazie a un design innovativo e alle numerose soluzioni tecnologiche installate a bordo. Sui suoi 14 ponti può trasportare sia veicoli elettrici che quelli alimentati da combustibili fossili, per una capacità massima di 9.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Ecco Grande Seoul, la nuova nave ammonia-ready del Gruppo GrimaldiIl Gruppo Grimaldi ha preso in consegna a Shanghai la nuova Pure Car & Truck Carrier (PCTC) Grande Seoul, nona unità ammonia-ready della flotta,... Leggi anche: Grimaldi prende in consegna la Grande Michigan, car carrier ammonia ready da 9 mila veicoli Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Grimaldi battezza la nave Grande Tokyo; Consegnata la Grande Tokyo, è la decima car carrier ammonia-ready di Grimaldi; Grimaldi battezza la Grande Tokyo: decima car carrier ammonia-ready del gruppo; Consegnata a Grimaldi la Grande Tokyo, decima nave car carrier ammonia-ready. ANCORA UNA CAR CARRIER PER GRIMALDI: BATTEZZATA E CONSEGNATA LA GRANDE INGHILTERRACerimonia a Shanghai per l’ingresso in flotta dell’undicesima nave ammonia-ready del Gruppo, pronta per il suo viaggio inaugurale verso Sud America e Nord Europa. Napoli – Si è tenuta ieri a Shanghai ... ilnautilus.it La Great Cotonou entra nella flotta Grimaldi e inaugura il servizio Cina-Africa OccidentaleLunga 250 metri, larga 38 metri e con una portata lorda di 45.684 tonnellate, il design della Great Cotonou e delle sue gemelle è il frutto di un attento studio delle esigenze del Gruppo e di quelle ... ilsecoloxix.it Oggi si è riunito a Roma il Consiglio dei Soci ALIS. Il Presidente Guido Grimaldi: “con i nostri Soci abbiamo analizzato l’attuale scenario internazionale, caratterizzato da forti tensioni geopolitiche che stanno incidendo in maniera diretta sull’intero comparto logi - facebook.com facebook