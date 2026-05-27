Il grande flamenco internazionale torna a Milano | star mondiali e grandi spettacoli nel cuore della città

Da milanotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 15 al 19 giugno si svolge a Milano il ‘Milano Flamenco Festival’, dedicato al ballo e alla musica latina. La manifestazione porta nella città artisti internazionali e grandi spettacoli.

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Musica e balli latini: dal 15 al 19 giugno torna il ‘Milano Flamenco Festival’, manifestazione dedicata al ballo iconico dell'America Latina. Per l'occasione il palcoscenico dello Strehler ospiterà le icone mondiali della danza, artiste e artisti emergenti più innovativi e all’avanguardia. La. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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