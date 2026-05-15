A Città della Scienza si svolge un evento speciale in occasione della Giornata Internazionale della Luce, con un programma che include esperimenti, attività di costruzione e giochi di osservazione rivolti al pubblico. Durante il weekend, vengono proposte diverse iniziative pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età, offrendo opportunità di apprendimento e divertimento. L’evento si tiene all’interno della struttura, con attività organizzate per approfondire il tema della luce attraverso dimostrazioni pratiche e laboratori interattivi.

Un nuovo weekend a Città della Scienza per celebrare la Giornata Internazionale della Luca tra esperimenti, costruzioni e giochi di osservazione. Con un ricco programma di attività laboratoriali interattive e momenti di teatro-scienza dedicati alla luce e ai suoi sorprendenti effetti, in occasione della Giornata Internazionale della Luce, Città della Scienza proverà a rispondere a queste e a tante altre domande! Esperimenti, costruzioni e giochi di osservazione vi accompagneranno alla scoperta dei fenomeni luminosi, tra ombre, riflessi, illusioni ottiche e immagini sospese. L’evento è organizzato in collaborazione con il CREF – Centro Ricerche Enrico Fermi e con CNR ISASI – Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” e CNR INO – Istituto Nazionale di Ottica. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Città della Scienza: esperimenti, giochi e spettacoli per la Giornata Internazionale della Luce

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