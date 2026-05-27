Il grande abbaglio di Macerata Per 10 voti la figuraccia è bipartisan

Notizia in breve

Dopo lo scrutinio delle elezioni comunali a Macerata, si è verificato un errore che ha coinvolto più partiti, con una differenza di soli 10 voti. Durante lo scrutinio, alcuni politici hanno commesso errori di battitura o di conteggio, suscitando commenti ironici tra i cittadini. La vicenda ha attirato l’attenzione locale, con molti che hanno commentato sui social network. Non sono state riportate conseguenze legali o ufficiali legate all’incidente.