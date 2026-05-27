Il grande abbaglio di Macerata Per 10 voti la figuraccia è bipartisan
Dopo lo scrutinio delle elezioni comunali a Macerata, si è verificato un errore che ha coinvolto più partiti, con una differenza di soli 10 voti. Durante lo scrutinio, alcuni politici hanno commesso errori di battitura o di conteggio, suscitando commenti ironici tra i cittadini. La vicenda ha attirato l’attenzione locale, con molti che hanno commentato sui social network. Non sono state riportate conseguenze legali o ufficiali legate all’incidente.
"Ma questi sono del mestiere?". All’indomani del folle lunedì elettorale maceratese, la citazione di Checco Zalone è diventata la più gettonata in città per fotografare gli scivoloni dei politici nostrani alle prese con lo scrutinio delle elezioni comunali. Da un lato c’è il centrodestra del sindaco uscente Sandro Parcaroli, che festeggia pubblicamente all’arrivo dei primi dati (poi rivelatisi sbagliati) dai seggi. Dall’altro c’è il centrosinistra, che commenta con mestizia una sconfitta elettorale al primo turno, che però poi non arriverà, con la resa dei conti rimandata al ballottaggio tra due settimane. Un doppio abbaglio bipartisan, che ha scatenato ironie e accuse, mentre il centrodestra si prepara a un ricorso per il riconteggio delle schede, visto che la vittoria al primo round è sfumata per appena dieci voti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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