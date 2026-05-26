preferenze a macerata ecco i voti presi dai 453 candidati consiglieri

Nella tornata elettorale a Macerata, sono stati resi noti i voti di preferenza ottenuti dai 453 candidati consiglieri. La distribuzione si riferisce alla coalizione di centrodestra, che sostiene il candidato sindaco Sandro Parcaroli. I dati riguardano le preferenze espresse dagli elettori per ciascun candidato durante la consultazione elettorale. Non sono stati comunicati numeri specifici o dettagli sui singoli candidati nei dati diffusi.

Ecco tutte le preferenze dei 453 candidati consiglieri a Macerata. Per la coalizione di centrodestra, a sostegno del candidato sindaco Sandro Parcaroli. FRATELLI D’ITALIA Francesca D’Alessandro 630, Paolo Renna 505, Pierfrancesco Tasso 363, Andrea Blarasin 222, Simone Livi 176, Lorella Benedetti 159, Pierfrancesco Castiglioni 126, Marco Bravi 121, Romina Leombruni 115, Alberto Tombesi 114, Claudio Caproli 91, Cecilia Franceschetti 90, Paolo Virgili 86, Maria Giampieri 75, Irene Russo 59, Francesco Formentini 53, Francesco Pastori 43, Michele Angelini 35, Mauro Grelloni 35, Serenella Pigliapoco 35, Giuseppe Renzi 32, Andrea Guidarelli 26, Simona Epasto 24, Francesco Pallotto 24, Martina Moroni 20, Luciana Pavoni 14, Giada Cavallaro 11, Ilenia Vitali 9, Patrizia Frontone 8, Alfredo Lo Presti 8, Roberto Torresi 5, Marco Isidori 4. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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