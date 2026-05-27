Mentre il dibattito sul potere d’acquisto resta acceso da mesi, dato che i salari italiani sono stagnanti o comunque non al passo dell’inflazione da anni, il Governo rivendica le sue operazioni fiscali. E le mette in evidenza ponendo, tramite il dipartimento per il Programma di governo, delle stime su alcuni casi esemplificativi. Tra riduzioni fiscali, incentivi e bonus, una mamma lavoratrice «potrebbe contare su un reddito disponibile più alto di 11.600 euro rispetto al 2022, mentre un lavoratore senza figli avrebbe oltre 2.400 euro in più all’anno». Nei calcoli, come si legge sul sito del governo, vengono presi in considerazione taglio del cuneo fiscale, riduzione Irpef e detassazione dei rinnovi contrattuali; detassazione dei fringe benefit e premi di produttività; aumento della soglia esentasse dei buoni pasto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il governo rivendica le misure sul fisco: «Quasi 12mila euro in più per le mamme lavoratrici»

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