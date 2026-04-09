Il governo ha adottato misure per ridurre i prezzi dei carburanti, tra cui un taglio di 25 centesimi al litro su diesel e benzina e l’implementazione di un meccanismo anti-speculazione. La premier ha dichiarato che l’intervento era necessario e che tali strumenti stanno dando risultati. Tuttavia, i consumatori segnalano nuovi aumenti, con il gasolio che supera i 2,2 euro al litro, secondo i dati pubblicati dal ministero.

“Era nostra responsabilità intervenire sul costo del carburante: lo abbiamo fatto con un provvedimento che ha tagliato di 25 centesimi al litro il prezzo di diesel e benzina e ha introdotto un meccanismo anti-speculazione che sta funzionando “. La premier Giorgia Meloni parlando alla Camera ha rivendicato il taglio delle accise su benzina e gasolio previsto dal decreto approvato dal governo subito prima del referendum sulla giustizia e prorogato la scorsa settimana fino al primo maggio. La tempistica dell’intervento non è stata però esattamente ottimale: mentre la leader di FdI parlava il ministero delle Imprese ha pubblicato i nuovi dati rilevati dall’ Osservatorio sui prezzi dei carburanti che attestano nuovi aumenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Carburanti, Meloni rivendica le misure del governo. Consumatori: “Legga i dati del Mimit, oggi nuovi aumenti. Gasolio oltre 2,2 euro”

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