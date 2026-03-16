Caro energia il governo prepara le misure di sostegno | ecco tutte le idee sul tavolo

Il governo sta valutando diverse misure di sostegno per affrontare l’aumento dei prezzi dell’energia, con l’obiettivo di intervenire in modo mirato. Le proposte sono ancora in fase di studio e si concentrano su interventi selettivi per contenere l’impatto dei rincari. La decisione deriva dall’impennata dei costi delle materie prime, causata dal conflitto in Medio Oriente.

Il governo continua a studiare possibili misure selettive di intervento sul caro energia, vista la fiammata dei prezzi delle materie prime legata al conflitto in Medio Oriente. Si parla di eventuali interventi mirati a sostegno del settore dell'autotrasporto, dei redditi bassi e delle imprese italiane che operano nell'area del Golfo Persico, strategica ai fini della crescita dell'export. Un provvedimento a sostegno dei cittadini meno abbienti, viene riferito, potrebbe arrivare anche sotto forma di bonus carburante, magari ampliando il plafond e le possibilità di utilizzo della Card "Dedicata a te" per gli acquisti alimentari, richiedibile per coloro che hanno Isee fino a 15mila euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caro energia, il governo prepara le misure di sostegno: ecco tutte le idee sul tavolo Articoli correlati Maltempo: sostegno a imprese e lavoratori, tutte le misure del governoAGI - Le misure per mitigare i danni causati dal maltempo sono al centro dell'azione del governo. Confindustria: bene le misure per il caro-energia ma non si vede ancora la ripresaNonostante la crescita del Pil (+0,3% nel quarto trimestre) e gli investimenti legati al Pnrr, l’industria italiana stenta a decollare. Altri aggiornamenti su Caro energia Temi più discussi: Caro-energia, l’Ance al Governo: intervento urgente contro la nuova fiammata dei prezzi; Iran, il caro-energia torna a spaventare l’UE. Il tema sul tavolo dei leader; Bruxelles, corteo contro il caro energia e i tagli sociali; Bonelli: nel CDM nessuna misura contro il caro energia. Fallimento governo su energia per finanziare gas USA. Caro energia, il governo prepara le misure: bonus carburante, credito diesel, sgravi per le PmiIl governo continua a studiare possibili misure selettive di intervento sul caro energia, vista la fiammata dei prezzi delle materie prime legata al ... iltempo.it Caro-benzina, incognita accise mobili. L’ipotesi del governo: bonus mirati per famiglie fragiliDentro la maggioranza prende quota una linea: non uno sconto per tutti alla pompa, bensì misure selettive. Possibili anche interventi per gli autotrasportatori ... quotidiano.net Il contingente verrà dimezzato ancora: “Si tratta di una rimodulazione prudenziale”. La premier alla Commissione: misure contro il caro energia. Oggi Tajani al vertice Ue - facebook.com facebook «La sfida del caro energia si vince con le rinnovabili. L'Italia faccia come la Spagna: il Sud decollerebbe» x.com