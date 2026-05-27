Il governo rinsavisce ed esclude lo stambecco dalle specie cacciabili | il dietrofront di Lollobrigida dopo le proteste degli esperti

Da ilfattoquotidiano.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha deciso di escludere lo stambecco dalla lista delle specie cacciabili, dopo le proteste degli esperti. La decisione è stata comunicata dal ministro dell’Agricoltura, che ha precisato che la caccia all’animale continuerà a essere vietata. La modifica si è resa necessaria a seguito delle critiche e delle richieste di tutela da parte di esperti e associazioni ambientaliste. La misura entra in vigore con l’obiettivo di proteggere la popolazione dell’animale.

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Ucciderli continuerà ad essere illegale. O, se si preferisce, non si potrà cacciarli. E questa volta c’è mancato poco. Davvero poco. In sordina, in una delle ultime sedute delle commissioni Ambiente e Agricoltura, il centrodestra aveva dato il via libera agli abbattimenti degli stambecchi (per la cronaca, insieme a oche selvatiche e piccioni). Ma le proteste che si sono levate, specialmente dal mondo scientifico e accademico, devono aver risvegliato dalla furia ideologica Fratelli d’Italia e compagni ( compagni, si fa per dire). E così il ministro Francesco Lollobrigida ha fatto sapere che no, è meglio tornare indietro: e allora alla prima occasione utile, la Capra ibex tornerà – giustamente – intoccabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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