Il governo ha deciso di escludere lo stambecco dalla lista delle specie cacciabili, dopo le proteste degli esperti. La decisione è stata comunicata dal ministro dell’Agricoltura, che ha precisato che la caccia all’animale continuerà a essere vietata. La modifica si è resa necessaria a seguito delle critiche e delle richieste di tutela da parte di esperti e associazioni ambientaliste. La misura entra in vigore con l’obiettivo di proteggere la popolazione dell’animale.

Ucciderli continuerà ad essere illegale. O, se si preferisce, non si potrà cacciarli. E questa volta c’è mancato poco. Davvero poco. In sordina, in una delle ultime sedute delle commissioni Ambiente e Agricoltura, il centrodestra aveva dato il via libera agli abbattimenti degli stambecchi (per la cronaca, insieme a oche selvatiche e piccioni). Ma le proteste che si sono levate, specialmente dal mondo scientifico e accademico, devono aver risvegliato dalla furia ideologica Fratelli d’Italia e compagni ( compagni, si fa per dire). E così il ministro Francesco Lollobrigida ha fatto sapere che no, è meglio tornare indietro: e allora alla prima occasione utile, la Capra ibex tornerà – giustamente – intoccabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il governo rinsavisce ed esclude lo stambecco dalle specie cacciabili: il dietrofront di Lollobrigida (dopo le proteste degli esperti)

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