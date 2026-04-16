Calendario venatorio 2026-27 parte l' iter per l' approvazione | dalle date alla caccia di selezione e specie cacciabili

È stato avviato ufficialmente il procedimento per l’approvazione del calendario venatorio 2026-27. L’assessore regionale aveva già pre-adottato alcune proposte durante la riunione di Giunta, e ora si procederà con le fasi ufficiali di valutazione e approvazione. Il calendario comprende le date di apertura e chiusura della caccia, le specie cacciabili e le modalità di selezione. La procedura coinvolge diversi passaggi formali previsti dalle normative regionali.

E' partito ufficialmente l'iter per eventuali modifiche e approvazione del calendario venatorio 2026-27 che l'assessore regionale Simona Meloni aveva già pre-adottato in sede di Giunta regionale. Il testo è approdato in Terza commissionedell’Assemblea legislativa, presieduta da Luca Simonetti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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