Gli esperti hanno pubblicato nuove indicazioni sulla gestione della glicemia, sottolineando come camminare possa essere vantaggioso. Si consiglia di dedicare attenzione in particolare al pomeriggio, momento in cui l’attività fisica può favorire il controllo dei livelli di zuccheri nel sangue. Le indicazioni specificano anche quando e come muoversi per ottenere i migliori risultati, senza entrare in dettagli motivazionali o opinioni personali.

È uno dei grandi dilemmi di chi si avvicina all’attività fisica o pratica sport: meglio allenarsi al mattino o al pomeriggiosera? Nel caso specifico di chi si dedica al movimento per migliorare la salute, ecco che arriva la risposta degli esperti, soprattutto per quanto riguarda la glicemia: se si soffre di diabete di tipo 2 è più indicato camminare nel pomeriggio. Lo studio su cammino e glicemia. A indagare se esistano differenze a seconda delle fasce orarie, in termini di beneficio per l’abbassamento dei livelli di glucosio nel sangue, sono stati i ricercatori dell’università di Copenhagen e del Karolinska Institutet di Stoccolma, che hanno pubblicato un report sulla rivista scientifica Trends in Endocrinology & Metabolism.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Glicemia, camminare aiuta, specie nel pomeriggio. Quando e come: le nuove indicazioni degli esperti

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