Il Giro d' Italia passa anche da Brescia | mappa e orari della corsa rosa

Da bresciatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Giro d'Italia ha attraversato Brescia, con la corsa che si è conclusa con Jonas Vingegaard in testa. Il ciclista danese, appartenente al Team Visma – Lease a Bike, guida la classifica con oltre quattro minuti di vantaggio sui inseguitori, Felix Gall e Thymen. La gara ha visto il passaggio della corsa rosa nel capoluogo lombardo, con gli orari e le tappe pubblicati. Vingegaard rimane il leader assoluto della competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Come da pronostico, il Giro d'Italia ha già il suo padrone assoluto: Jonas Vingegaard, il danese del Team Visma – Lease a Bike grande favorito della vigilia, è primo in graduatoria con oltre 4 minuti di vantaggio sui suoi diretti inseguitori, l'austriaco Felix Gall (Decathlon) e l'olandese Thymen. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Agostino Raimo contadino anarchico antifascista

Video Agostino Raimo contadino anarchico antifascista

Notizie e thread social correlati

Da dove passa il Giro d’Italia a Spezia e provincia: le strade e gli orari della corsa rosaIl Giro d’Italia attraversa oggi la provincia della Spezia, segnando un momento importante per gli appassionati di ciclismo.

Giro d’Italia in Toscana, tappe e percorsi. Da dove passa la corsa rosa martedì 19 e mercoledì 20 maggioIl Giro d’Italia attraverserà la Toscana nelle tappe di martedì 19 e mercoledì 20 maggio.

Temi più discussi: Giro d'Italia a Milano: le strade chiuse domenica 24 maggio e le deviazioni dei bus. Tutto quello che c'è da sapere; Il Giro d’Italia passa in Trentino; Giovedì 28 maggio la tappa del Giro d’Italia passa da Trento, attenzione alle strade chiuse; Il Giro d'Italia 2026 arriva a Verbania: la Corsa Rosa illumina il Lago Maggiore / Avvisi.

il giro d italiaGiro d'Italia 2026, 17^ tappa da Cassano d'Adda ad Andalo: percorso e altimetriaIl percorso odierno è lungo 202 chilometri, con un dislivello di 3.300 metri. La maglia rosa è sulle spalle di Jonas Vingegaard. In tutto le tappe di questa edizione sono 21, l'ultima a Roma il 31 ... tg24.sky.it

il giro d italiaLIVE Giro d’Italia, oggi la 17° tappa Cassano d’Adda-Andalo in diretta: si parte alle 12:15, il percorso è di 202 kmIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 17° tappa da Cassano d'Adda ad Andalo: si parte alle ore 12:10, arrivo previsto alle 17:00 ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web