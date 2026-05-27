Il Giro d' Italia passa anche da Brescia | mappa e orari della corsa rosa

Il Giro d'Italia ha attraversato Brescia, con la corsa che si è conclusa con Jonas Vingegaard in testa. Il ciclista danese, appartenente al Team Visma – Lease a Bike, guida la classifica con oltre quattro minuti di vantaggio sui inseguitori, Felix Gall e Thymen. La gara ha visto il passaggio della corsa rosa nel capoluogo lombardo, con gli orari e le tappe pubblicati. Vingegaard rimane il leader assoluto della competizione.

Come da pronostico, il Giro d'Italia ha già il suo padrone assoluto: Jonas Vingegaard, il danese del Team Visma – Lease a Bike grande favorito della vigilia, è primo in graduatoria con oltre 4 minuti di vantaggio sui suoi diretti inseguitori, l'austriaco Felix Gall (Decathlon) e l'olandese Thymen. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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