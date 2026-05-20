Il Giro d’Italia attraversa oggi la provincia della Spezia, segnando un momento importante per gli appassionati di ciclismo. La corsa rosa prevede il passaggio di diverse strade nel territorio, con orari specifici per ogni settore del percorso. La gara interessa sia aree urbane che zone di campagna, coinvolgendo vari comuni della provincia. La giornata si svolge con il passaggio di numerosi team, e le strade interessate vengono chiuse temporaneamente al traffico durante il transito dei ciclisti.

La Spezia, 20 maggio 2026 – E’ il giorno del passaggio del Giro d’Italia dalla provincia della Spezia. Dopo la crono del 19 maggio con partenza da Viareggio e arrivo a Massa (vittoria di Filippo Ganna) tornano le tappe in linea con la Porcar i (in provincia di Lucca)- Chiavari. Dalla Toscana dunque il Giro si trasferisce in Liguria per passaggi spettacolari, con tanta gente sulle strade. Sarà interessata tutta la provincia della Spezia ma anche lo stesso capoluogo. Ma ecco tutti gli orari e i passaggi. Portuguese rider Afonso Eulálio of Bahrain Victorious wearing the overall leader's pink jersey, arrive to the start for the 9th stage of the 109 Giro d'Italia 2026, cycling race over 184 km from Cervia to Corno alle Scale, 17 May 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da dove passa il Giro d’Italia a Spezia e provincia: le strade e gli orari della corsa rosa

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