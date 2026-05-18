Il Giro d’Italia attraverserà la Toscana nelle tappe di martedì 19 e mercoledì 20 maggio. La corsa partirà da Viareggio e si svilupperà lungo percorsi che coinvolgono diverse città della regione. Le due tappe sono tra le più attese del calendario, attirando numerosi tifosi lungo le strade. La gara proseguirà poi verso altre località, con l’arrivo previsto in una città diversa dal punto di partenza. La presenza dei ciclisti sarà visibile in più punti della regione durante queste giornate.

Viareggio, 18 maggio 2026 – Lo spettacolo del Giro d’Italia sulle strade della Toscana. Domani e dopodomani, martedì 19 e mercoledì 20 maggio, è previsto l’arrivo della Corsa Rosa nel Granducato, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati delle due ruote. Si comincia con la crono Viareggio-Massa, molto importante per la classifica generale, e si prosegue il giorno successivo con la tappa che partirà da Porcari e arriverà a Chiavari, una frazione interamente dedicata all’attività industriale più importante della provincia di Lucca, quella cartaria. La crono Viareggio-Massa. Dopo l’arrivo sul Corno alle Scale e la vittoria di Jonas Vingegaard – la seconda in questo Giro d’Italia – la carovana ha osservato il tradizionale giorno di riposo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giro d’Italia in Toscana, tappe e percorsi. Da dove passa la corsa rosa martedì 19 e mercoledì 20 maggio

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Il Cammino dellintrepido Larth , da Orvieto passando per Bolsena e Civita di Bagnoreggio.

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Scenes from a day of the Giro on the roads of Emilia-Romagna Immagini di una giornata del Giro sulle strade dell'Emilia-Romagna MirrorMedia / LaPresse / @tony_esnault #GirodItalia | @ERTourism | Visit Corno alle Scale | Extrabo x.com

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