Piscina comunale affidata la gestione dell' impianto | c' è la data dell' inaugurazione

Oggi alle 17 presso il municipio di Cava de' Tirreni si terrà la firma ufficiale dell'accordo per l'affidamento della gestione della piscina comunale. L'atto sarà aperto a cittadini e giornalisti. La cerimonia si svolgerà alla presenza delle autorità comunali e rappresentanti delle aziende coinvolte. La data di inaugurazione dell'impianto è stata comunicata e sarà successivamente annunciata.

Sarà firmata oggi, con un atto aperto al pubblico e alla stampa, al comune di Cava de' Tirreni alle ore 17.30, alla presenza del Sindaco Vincenzo Servalli e dell’Assessore al Patrimonio Lorena Iuliano, la concessione di affidamento della gestione della piscina comunale. A conclusione dell’iter procedurale del bando pubblico, la gestione della piscina comunale è stata aggiudicata alla società Olimpia Sport Village. Si terrà il prossimo martedì 7 aprile, alle ore 18.00, il taglio del nastro della consegna al nuovo gestore della piscina comunale, completamente ristrutturata, con finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5: Inclusione e coesione - Investimento 3. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Piscina comunale, affidata la gestione dell'impianto: c'è la data dell'inaugurazione Articoli correlati Leggi anche: Ci siamo: ecco la data dell'inaugurazione dell'Antica Dogana a Piazza Amendola Risoluzione del contratto per la gestione della Piscina Comunale a Castiglion FiorentinoArezzo, 21 marzo 2026 – Risoluzione del contratto per la gestione della Piscina Comunale L’Amministrazione Comunale comunica di aver proceduto alla...