Incarico istituzionale della Regione | la gestione delle grandi emergenze mediche affidata a Piero Paolini

La Regione Toscana ha affidato a Piero Paolini l’incarico di gestire le grandi emergenze mediche. La decisione riguarda l’organizzazione e il coordinamento delle situazioni di crisi sanitarie sul territorio. La nomina si inserisce in una riorganizzazione più ampia dell’assetto sanitario regionale, volta a migliorare la risposta alle emergenze di tipo medico. L’incarico è stato comunicato ufficialmente dalla Regione.

FIRENZE – L’assetto organizzativo della sanità toscana si rafforza nel settore strategico della gestione delle crisi. Nelle scorse ore, il presidente della Giunta regionale, Eugenio Giani, ha formalizzato l’incarico del dottor Piero Paolini quale nuovo referente istituzionale incaricato di gestire e supervisionare le grandi emergenze sanitarie su tutto il territorio. La decisione dell’amministrazione si fonda sul consolidato percorso clinico e gestionale del dirigente medico, caratterizzato dal raggiungimento di obiettivi professionali di primissimo piano. Il curriculum del neo-incaricato si distingue in particolare per l’attuale direzione dell’Area Emergenza Territoriale 118 e per il comando della Cross di Pistoia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

