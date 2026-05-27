Il Garante della pubblicità appoggia Iliad nella causa contro Vodafone | lo spot con Megan Gale non viola nessun codice

Il Garante della pubblicità ha deciso a favore di Iliad nella causa intentata da Vodafone e Fastweb riguardo a uno spot con Megan Gale. Secondo l’autorità, il video non viola nessun codice pubblicitario. La disputa riguardava l’uso dell’immagine dell’attrice nel messaggio pubblicitario. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, confermando che lo spot può continuare a essere trasmesso senza modifiche. La causa si era protratta per diversi mesi prima della sentenza finale.

Iliad la spunta nella causa intentata dal gruppo Fastweb+Vodafone per lo spot con protagonista Megan Gale. Secondo il garante della pubblicità la rèclame non viola il codice di autodisciplina, come contestato dal noto marchio di telefonia che per anni ha avuto la modella australiana come testimonial. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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ILIAD E LO SPOT CON MEGAN GALE

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