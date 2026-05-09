Una nuova campagna pubblicitaria ha portato Megan Gale sullo schermo, questa volta per iliad, scatenando reazioni nel settore delle telecomunicazioni. La presenza della modella nel video ha riacceso le discussioni con Vodafone, portando alla luce una rivalità che risale a diversi anni fa. La pubblicità ha suscitato l’attenzione di molti, creando un dibattito tra gli addetti ai lavori e i consumatori.

Megan Gale torna negli spot con iliad e si accende la polemica con Vodafone. Il ritorno di Megan Gale in una campagna telefonica ha riaperto una sfida che sembra arrivare direttamente dagli anni Duemila. La nuova pubblicità di iliad con protagonista l’ex storica testimonial di Omnitel e Vodafone ha infatti provocato una vera bufera nel mondo della comunicazione e della telefonia. Da una parte ci sono le contestazioni di Fastweb-Vodafone, che considera l’utilizzo dell’immagine della modella australiana un richiamo improprio alla notorietà costruita negli anni dal marchio Omnitel-Vodafone. Dall’altra invece pubblicitari ed esperti di marketing che parlano di una mossa brillante capace di generare enorme visibilità.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Megan Gale nello spot iliad scatena il caso Vodafone: perché la pubblicità sta facendo discutere

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Iliad riporta in pubblicità Megan Gale reddit