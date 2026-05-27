Il futuro di Vlahovic sfugge di mano alla Juventus | l’accordo morale con Comolli e la tentazione Napoli

Notizia in breve

La Juventus non ha ancora definito il futuro di Vlahovic, il cui trasferimento dipende da un accordo informale tra l'agente e un altro club. La trattativa è in fase di stallo e potrebbe portare a un trasferimento in una squadra di Serie A. La decisione finale sul centravanti arriverà nei prossimi giorni, ma il club torinese non ha più il pieno controllo sulla situazione.