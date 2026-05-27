Il futuro di Vlahovic sfugge di mano alla Juventus | l’accordo morale con Comolli e la tentazione Napoli
La Juventus non ha ancora definito il futuro di Vlahovic, il cui trasferimento dipende da un accordo informale tra l'agente e un altro club. La trattativa è in fase di stallo e potrebbe portare a un trasferimento in una squadra di Serie A. La decisione finale sul centravanti arriverà nei prossimi giorni, ma il club torinese non ha più il pieno controllo sulla situazione.
La Juventus si trova ad affrontare una situazione di profonda incertezza legata al futuro del proprio centravanti Dusan Vlahovic, il cui destino professionale verrà delineato in tempi brevi ma fuori dal totale controllo del club torinese. Come analizzato in un editoriale di Andrea Losapio sulla testata TuttoJuve.com, l’attaccante classe 2000 si appresta a entrare nella delicata fase decisionale della propria carriera dopo un’annata caratterizzata da continui interrogativi sulla sua permanenza in Piemonte. La prospettiva di potersi liberare a parametro zero, unita all’attuale ingaggio di primissimo piano percepito dal calciatore, rende assai... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Clamoroso Vlahovic | VUOLE RESTARE alla Juventus | Nuovo incontro
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MEDIASET - Accomando: Juventus, il futuro di Vlahovic sarà delineato entro la fine della prossima settimana ift.tt/fSAkJhs x.com
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