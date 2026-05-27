L'Inter valuta il futuro di Luis Henrique, il giocatore brasiliano arrivato in prestito e finora poco impiegato. La società sta considerando se confermare il suo trasferimento o lasciarlo partire, mentre il suo ruolo nella rosa resta incerto. Intanto, l’assenza di Denzel Dumfries per infortunio ha aperto spazi sulla fascia destra, ma non ha ancora garantito maggiori minuti al brasiliano. La dirigenza monitora attentamente la situazione.

L’infortunio che ha tenuto lontano dai campi di gioco l’olandese Denzel Dumfries durante la stagione 2025-2026 ha modificato sensibilmente le rotazioni sulle corsie esterne dell’ Inter, concedendo una maglia da titolare continuativa a Luis Henrique nelle diverse competizioni calcistiche nazionali ed europee. Il laterale brasiliano ha sfruttato questa inaspettata opportunità per accumulare un notevole minutaggio sul rettangolo verde sia nel campionato di Serie A sia sul prestigioso palcoscenico della Champions League. Questo impiego costante ha permesso alla dirigenza milanese e allo staff tecnico guidato dall’allenatore Cristian Chivu di raccogliere preziosi elementi di valutazione in merito al rendimento dell’atleta, elementi che diventeranno centrali per stabilire le linee guida in vista della prossima sessione estiva di trasferimenti. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Il futuro di Luis Henrique divide l’Inter: l’ombra della Premier League sul jolly di fascia brasiliano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il quadro Luis Henrique-Pedro e la figurina dell'album Panini sono il meglio della finale di ieri.

Notizie e thread social correlati

L’Inter riflette sul futuro di Luis Henrique: il Bournemouth si muove per l’esterno brasiliano dopo i mesi da vice DumfriesIl Bournemouth ha avviato trattative per acquistare l’esterno brasiliano, attualmente in prestito all’Inter.

Mercato Inter, rivoluzione sulle fasce: il futuro di Dumfries e Luis HenriqueIl mercato dell'Inter si concentra sulle fasce, con particolare attenzione al futuro di Dumfries e Luis Henrique.

Temi più discussi: Romano – Inter, la verità su Nico Paz dopo le parole di Fabregas! E Luis Henrique può partire in estate; Inter aperta alla cessione di Luis Henrique: la valutazione; Romano: Luis Henrique, addio all’Inter ad un passo a gennaio. Le novità per l’estate; Inter aperta alla cessione di Luis Henrique, ecco le condizioni per l'addio.

#forzainter L’Inter riflette sul futuro di Luis Henrique: il Bournemouth si muove per l’esterno brasiliano dopo i mesi da vice Dumfries x.com

Walter Sabatini su Luis Enrique e il suo tempo alla Roma: Alla Roma funziona così: chiunque tocchi Totti commette un peccato mortale. Enrique sapeva perfettamente che metterlo in discussione significava scavarsi la fossa. Nonostante tutto, non voleva tradir reddit

Calciomercato Inter, nuova (pessima) soluzione per Luis HenriqueLuis Henrique al centro dei rumors di calciomercato Inter. Chivu ha dato l'ok alla cessione, ma spunta una nuova ipotesi ... interlive.it

Luis Henrique può partire in estate. Una squadra della Premier interessata: lo scenarioIl prolungato periodo d'assenza dal campo di Denzel Dumfries per infortunio, nella stagione 2025-2026, ha aperto un'autostrada all'impiego di Luis Henrique nelle competizioni in cui l'Inter è stata im ... msn.com