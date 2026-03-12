Il mercato dell'Inter si concentra sulle fasce, con particolare attenzione al futuro di Dumfries e Luis Henrique. La società sta valutando le prossime mosse riguardo ai due giocatori, che sono al centro delle discussioni per la loro posizione nella rosa. La situazione delle trattative è in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime settimane.

Mercato Inter, i nerazzurri avrebbero una preferenza per la porta! Non è Vicario. Calciomercato Inter LIVE: Pronta la rivoluzione a centrocampo. Occhi puntati su Koné Mercato Inter, gli unici intoccabili sono Pio Esposito e Lautaro. Attenzione al futuro di Barella e Bastoni, con l’offerta giusta. Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Settore Giovanile Inter, il derby non porta punti ai nerazzurri: anche l’Under 17 perde di misura. I risultati e la classifica, le ultime Settore giovanile Inter, che sgarbo alla Juve! Sbravati il favorito per sostituire Tarantino: i dettagli Tarantino, tutto fatto con la Roma: l’Inter cerca il sostituto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, rivoluzione sulle fasce: il futuro di Dumfries e Luis Henrique

Articoli correlati

Leggi anche: Pallavicino consiglia l’Inter sul mercato: «Fossi in loro andrei avanti con Luis Henrique, aspettando il rientro di Dumfries»

Mercato Inter, mini-rivoluzione in vista? Sommer e Luis Henrique preparano l’addio: ecco chi saranno i sostitutiMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.

Contenuti e approfondimenti su Mercato Inter

Temi più discussi: Inter tra derby e futuro: da Vicario a Diaby, ecco la rivoluzione estiva di mercato. Tutti i nomi; Mercato Inter, sarà rivoluzione! 5 addii certi e 2 possibili: e verrà fatto questo acquisto; ?? Inter: anche i big a rischio, nel mirino Vicario e Koné. Milan su Kean e Gila; L'Inter prepara la rivoluzione estiva: sette in partenza, i possibili acquisti.

Inter, 5 in scadenza e possono partire anche… questi 6! Sarà rivoluzione estiva, tutto sul mercatoC’è aria di rivoluzione in casa Inter per la prossima estate: ecco tutto ciò che può accadere, sono 5 addii certi e 6 situazioni da valutare ... msn.com

Mercato, Chivu ha deciso: vuole mediana a 2 con Barella, Sucic, Stankovic e questo acquisto topLa stagione non è ancora finita, ma Cristian Chivu è già al lavoro con la dirigenza per progettare quella che sarà l'Inter che verrà. E nei piani del tecnico c'è un grosso cambiamento a centrocampo, ... fcinter1908.it

Mercato Inter, il Corsport fa un nome a sorpresa che potrebbe liberare l’armadietto a fine stagione - facebook.com facebook

Dal mercato sostenibile al rinnovamento della Pinetina: il piano di Oaktree per l'Inter che verrà x.com