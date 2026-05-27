Il Full Up si prepara a tornare e riparte dai sapori | Demetra Hostaria rinnova la cucina fiorentina
Il ristorante Demetra Hostaria, situato sopra il locale notturno Full Up in via della Vigna Vecchia 25r a Firenze, ha annunciato un rinnovo della propria offerta culinaria. La riapertura segna un aggiornamento della cucina fiorentina, puntando sui sapori tradizionali. La modifica arriva mentre si lavora alla riqualificazione del locale notturno, che si prepara a tornare in attività. Non sono stati forniti dettagli sui cambiamenti specifici o sui tempi di riapertura.
A Firenze, Full Up resta un nome simbolo della notte cittadina. Oggi, mentre si lavora alla sua prossima evoluzione, il primo segnale concreto arriva dall’alto, dalla cucina: Demetra Hostaria, il ristorante che si trova sopra lo storico club in via della Vigna Vecchia 25r, aggiorna la propria. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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