La cucina napoletana tra storia e sapori | a Carinaro si presenta il libro di Luciano Pignataro

Venerdì 13 marzo alle 19, al Vega Palace di Carinaro si svolgerà un evento dedicato alla cucina napoletana. Durante l'incontro sarà presentato un libro scritto da Luciano Pignataro che approfondisce la storia e i sapori di questa tradizione culinaria. L’appuntamento è aperto al pubblico e prevede anche un momento di confronto tra gli invitati.

Venerdì 13 marzo, alle 19, il Vega Palace di Carinaro ospiterà un nuovo appuntamento del salotto letterario Vega Cultura: il giornalista e scrittore Luciano Pignataro presenterà il suo libro "La cucina napoletana" (Hoepli), un viaggio tra storia, tradizione e sapori della città partenopea, dove 'o magnà non è solo nutrimento, ma linguaggio, identità e rito quotidiano. Il dialogo con l'autore sarà guidato da Nicola Ruocco, ideatore della kermesse "Gli Incontri di Valore", affiancato da Antonella D'Avanzo, giornalista enogastronomica, e Antonio Palumbo, rappresentante della quarta generazione della storica azienda vitivinicola Le Cantine Federiciane dei Campi Flegrei.