Chiusa dai Nas la cucina dell' ospedale di Lanciano che prepara i pasti anche per Vasto il sindaco Menna | È una vergogna

I Nas hanno chiuso la cucina dell’ospedale di Lanciano, che fornisce pasti anche all’ospedale di Vasto. Il sindaco Menna ha definito la situazione una vergogna. La decisione è stata presa dopo alcuni rilievi effettuati dai carabinieri del Nas. La cucina rimarrà chiusa fino a nuove verifiche e eventuali interventi di sicurezza.

Tocca anche l'ospedale di Vasto la chiusura della cucina del Renzetti di Lanciano, a seguito di una serie di rilievi dei carabinieri del Nas. Nell'ospedale frentano, infatti, vengono preparati i pasti anche per i pazienti del San Pio. Con la chiusura imposta dal Nucleo anti sofisticazioni, sarà.