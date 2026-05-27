Il fratello di Bakari Sako bracciante ucciso a Taranto | Racconteremo la verità ai suoi figli

Il fratello di Bakari Sako, bracciante ucciso a Taranto il 9 maggio, ha parlato di fronte ai giornalisti, promettendo di raccontare la verità ai figli della vittima. Souleymane Sako ha descritto il dolore per la perdita del fratello, emigrato dal Mali per lavorare in Italia. Ha aggiunto che nel mondo ci sono persone buone e cattive, sottolineando che il male non si limita a Taranto.

Souleymane Sako racconta a Fanpage.it il dolore per l’uccisione del fratello Bakari, emigrato dal Mali per lavorare in Italia e ucciso nel centro di Taranto lo scorso 9 maggio: "Ci sono persone buone e persone cattive in tutto il mondo, il male non è solo a Taranto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Omicidio di Bakari Sako, la comunità Maliana chiede giustizia: Taranto era casa sua

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Siamo venuti in Italia per lavorare. Se dobbiamo fare questa fine, potevamo restare e morire di fame. Souleymane Sako è il fratello di Bakari, cameriere e bracciante maliano pestato e ucciso a Taranto all'alba del 9 maggio scorso da un branco di sei ragazzi x.com

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