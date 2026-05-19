Sako Bakari il bracciante ucciso a Taranto è stato tradito anche da chi appartiene alla ‘zona grigia’
Sako Bakari, bracciante di 35 anni, è stato ucciso a Taranto il 9 maggio scorso. La sua morte ha portato alla luce anche il ruolo di alcune persone che, pur non essendo direttamente coinvolte, non hanno impedito l’evento. La vicenda si inserisce in un quadro in cui si mescolano azioni di violenza e assenze di intervento, evidenziando come alcuni individui appartenenti alla cosiddetta ‘zona grigia’ abbiano contribuito, anche se indirettamente, alla tragedia.
di Rosamaria Fumarola Sako Bakari, bracciante agricolo di 35 anni, assassinato a Taranto lo scorso 9 maggio, non è stato solo tradito dal male, ma anche da chi non ha fatto nulla perché il male non fosse agito. Ad uccidere Sako è stato anche uno di coloro i quali affollano la cosiddetta “zona grigia”, quella a cui, come ci ha insegnato Primo Levi, apparteneva la stragrande maggioranza dei tedeschi che non partecipò all’assassinio di nessuno ebreo, ma che ne fu responsabile comunque. Ne fu responsabile per essersi voltato dall’altra parte, per non aver speso nemmeno una parola in difesa delle vittime e aver continuato a coltivare il proprio orticello, felice solo di non essere egli stesso un condannato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Bakari Sako, bracciante di 35 anni è stato ucciso a Taranto da cinque ragazzi
Sullo stesso argomento
Bracciante Bakari Sako ucciso a Taranto dalla baby gang, in cinque fermati per l'omicidio del 35enneSvolta nell’omicidio di Bakari Sako, il bracciante maliano ucciso a Taranto: le indagini coordinate dalla Squadra Mobile hanno condotto al fermo di...
Omicidio Bakari Sako a Taranto, indagato anche il proprietario del bar dove il bracciante si era rifugiatoC’è una novità nelle indagini sull’omicidio di Bakari Sako, il migrante ucciso dal branco a Taranto.
Certo,garantissero alla Famiglia di #BakariSako #Taranto gli stessi soldi che il giovane bracciante mandava a Casa per Crescere un figlio:[ 1 euro in #Mali vale 655,96 Franchi CFA] per far vivere la moglie e un figlio occorrono-mese- 500/1000€] @Quirinale x.com
l Consiglio comunale di Taranto ha ricordato oggi Bakari Sako, il bracciante maliano di 35 anni ucciso all’alba del 9 maggio scorso nella città vecchia, osservando un minuto di silenzio in apertura della seduta. Tutti i consiglieri hanno esposto un cartello con la facebook
I maestri dell'odio dietro l'assassinio di Bakari Sako reddit
Noi Bakari Saki. Il consiglio comunale di Taranto ricorda il bracciante ucciso dal brancoUn minuto di silenzio in apertura della seduta, tutti i consiglieri hanno esposto un cartello con la scritta Noi Bakari Sako, Taranto dice no alla ... bari.repubblica.it
Omicidio Bakari Sako a Taranto, 15enne confessa di averlo ucciso per difendere gli amici: loro smentisconoIl killer di Bakari Sako, il bracciante ucciso a Taranto, ha confessato: si tratta di uno dei 15enni fermati, l'avrebbe fatto per difendere gli amici ... virgilio.it