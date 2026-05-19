Sako Bakari il bracciante ucciso a Taranto è stato tradito anche da chi appartiene alla ‘zona grigia’

Sako Bakari, bracciante di 35 anni, è stato ucciso a Taranto il 9 maggio scorso. La sua morte ha portato alla luce anche il ruolo di alcune persone che, pur non essendo direttamente coinvolte, non hanno impedito l’evento. La vicenda si inserisce in un quadro in cui si mescolano azioni di violenza e assenze di intervento, evidenziando come alcuni individui appartenenti alla cosiddetta ‘zona grigia’ abbiano contribuito, anche se indirettamente, alla tragedia.

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