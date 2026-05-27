Norberto Ferretti, fondatore dell’azienda nautica, ha espresso soddisfazione per la prestazione di Stassi Anastassov, affermando che gli è piaciuto e che prima di lui nessuno si era presentato. Ferretti, che ha compiuto 80 anni a maggio, ha commentato positivamente il contributo di Anastassov, senza fare riferimenti a altri partecipanti o dettagli aggiuntivi. La dichiarazione si concentra esclusivamente sul giudizio personale del fondatore riguardo alla performance di Anastassov.

Promosso a pieni voti. Norberto Ferretti, 80 anni compiuti il 10 maggio e fondatore con il fratello Alessandro dell’omonimo colosso nautica, ha solo parole di elogio e di apprezzamento per Stassi Anastassov. Il nuovo amministratore delegato della Ferretti ha voluto incontrare il fondatore visitando anche il suo museo a Misano Adriatico: "È stato molto carino a venirmi a trovare. Mi ha fatto una bella impressione, mi ha dato l’idea di essere una persona a posto e perbene". Come è scaturito l’incontro? "Lo stavo cercando perché volevo ringraziarlo per avermi menzionato nella sua prima lettera ai dipendenti. La responsabile del personale mi ha chiamato dicendomi che avrebbe avuto piacere di visitare il mio museo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il fondatore: "Stassi mi è piaciuto. Prima di lui nessuno era venuto da me"

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