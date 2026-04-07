Lisa Kudrow ha parlato della sua esperienza sul set di una serie televisiva di successo, ricordando di essere stata trascurata e di non aver ricevuto aspettative o progetti chiari. Attualmente impegnata nella promozione della terza e ultima stagione della serie “The Comeback”, l’attrice ha condiviso come si sia sentita lontana dai riflettori durante le riprese di “Friends”, dove interpretava il personaggio di Phoebe.

Lisa Kudrow – al momento impegnata per la promozione della terza e ultima stagione della serie “The Comeback “- ha ricordato in una intervista all ‘Indipenden t come ha vissuto sul set di un’altra serie tv cult dei successo, e che le ha dato la fama mondiale nel ruolo di Phoebe, “Friends”. L’attrice ha dichiarato che suoi colleghi Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, il compianto Matthew Perry e David Schwimmer l’hanno eclissata in popolarità mentre la serie era ancora in onda. “A nessuno importava di me – ha detto Kudrow – Alcuni componenti della mia agenzia mi chiamavano semplicemente ‘la sesta Friends’ “. Poi il successo e molti... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A nessuno importava di me, mi chiamavano la sesta di ‘Friends’. Mi sono sentita messa da parte. Non c’era alcuna visione per me, né aspettative”: Lisa Kudrow si sfoga

Lisa Kudrow: «All’inizio Friends non piaceva a nessuno, ci odiavano. Oggi con The Comeback mostriamo cosa succede davvero a Hollywood: la minaccia non è più l'intrattenimento ma l’IA»The Comeback, l'evoluzione della serie comedy Nei panni di Valerie Cherish, Kudrow interpreta un’attrice che ebbe un gran successo negli anni Novanta...

“Quando andò in onda ‘Friends’ la gente ci odiava e la stampa era ostile. Così abbiamo smesso di fare interviste per concentrarci sullo show a testa bassa”: così Lisa Kudrow“Friends” è stata una delle sitcom statunitensi più amate popolari ed è andata in onda dal 1994 al 2004.

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