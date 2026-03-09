Il ministro Nordio a Brescia per il sì al referendum | la rabbia della sindaca Castelletti nessuno mi ha informata che sarebbe venuto

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è stato a Brescia per partecipare a un evento sul referendum sulla giustizia. La visita ha suscitato reazioni, tra cui quella della sindaca, che ha detto di non essere stata informata della presenza del ministro. L'iniziativa si è concentrata sul dibattito riguardante il futuro del carcere Canton Mombello.

Brescia, 9 marzo 2026 – La visita del ministro della Giustizia Carlo Nordio a Brescia, organizzata nell'ambito di un'iniziativa legata al referendum sulla giustizia, riaccende il confronto sul futuro del carcere Canton Mombello di Brescia. "La visita del ministro Carlo Nordio a Brescia è avvenuta senza alcuna informazione o coinvolgimento dell'Amministrazione comunale. Un'occasione mancata ", afferma la sindaca di Brescia Laura Castelletti. Secondo la prima cittadina, se ci fosse stata "la volontà di dialogare con la città, il ministro avrebbe trovato sul tavolo una questione concreta e urgente: il futuro del carcere di Canton Mombello ". Castelletti ricorda di aver chiesto da tempo un confronto con il Governo sulla situazione della struttura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

“Mi ha chiamato il direttore tecnico, si è limitato a dirmi che al mio posto sarebbe stata convocata sua figlia”: la rabbia di Angela Romei, fuori da Milano-CortinaLe convocazioni del curling per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 diventano un caso.

Temi più discussi: Giustizia, il ministro Nordio: Processi più brevi con la riforma. L'opposizione: Bugie; Nordio incontra la cittadinanza, tappa in Puglia; Nordio al comizio del sì con l’elicottero di Stato: danni al campo da calcio; Bari, il ministro Nordio presenta la riforma dell’ordinamento giudiziario ad AncheCinema.

Nordio impegnato nella campagna per il referendum a Brescia: «se vince il «no» non succede niente, al governo non servono conferme»Impegnato nella campagna referendaria a sostegno del «Sì» il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha fatto tappa a Brescia e ribadito la linea del governo, escludendo che possa cadere in caso di ... brescia.corriere.it

Referendum, il ministro Nordio a Brescia: «Necessario spiegare la riforma»Nell’auditorium Santa Giulia, gremito per l’incontro organizzato da Fratelli d’Italia, il Guardasigilli ha messo in luce gli snodi fondamentali del testo della riforma in vista dell’appuntamento per g ... giornaledibrescia.it

