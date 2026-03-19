DiMartedì Alessandro Sallusti inchioda le toghe rosse | Come funziona il gioco delle nomine

Durante una puntata di DiMartedì, Alessandro Sallusti ha criticato il sistema delle nomine giudiziarie, spiegando come vengono fatte le selezioni e gli incarichi nelle toghe rosse. Con l’avvicinarsi del voto sul referendum sulla riforma della giustizia, il dibattito televisivo si fa più acceso e le discussioni si concentrano sulle modalità di nomina e sul funzionamento delle istituzioni giudiziarie.

Si avvicinano i giorni del voto per il referendum sulla riforma della giustizia ed il dibattito televisivo è più vivo che mai. Alessandro Sallusti, ospite da Giovanni Floris a DiMartedì, programma di approfondimento e attualità di La7, espone le ragioni del Si in previsione dell’apertura delle urne del 22 e 23 marzo. Sallusti, usando l’esempio del rimpatrio di Almasri, ma anche di altre vicende italiane che riguardano i giudici, critica il sistema delle correnti nella magistratura, sostenendo che le nomine non avvengano su base meritocratica. Queste le sue parole: “A parte che il fetentone (Almasri, ndr ) è in carcere nel suo Paese, c'era un mandato di estradizione e la Libia aveva detto datecelo a noi, che è nostro, lo mettiamo in carcere noi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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