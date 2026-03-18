Giuseppe Conte e Alessandro Sallusti sono stati protagonisti di un acceso confronto in televisione riguardo al caso Almasri. Durante la discussione, entrambi hanno espresso posizioni contrapposte, scambiandosi dure accuse e commenti. L'incontro ha attirato l'attenzione dei media e del pubblico presente in studio, evidenziando le profonde divergenze tra i due sulla gestione della vicenda.

Acceso botta e risposta tra Giuseppe Conte e Alessandro Sallusti in tv sul caso Almasri. L’ex presidente del Consiglio ha dichiarato in tv che, in quell’occasione, l’Italia è stata “un Paese canaglia”, affermazione che ha suscitato l’ilarità del giornalista, scoppiato a ridere in maniera plateale. L'attacco di Giuseppe Conte al Governo sul caso Almasri Il commento di Sallusti alla frase di Conte La controreplica di Conte a Sallusti sul caso Almasri L’attacco di Giuseppe Conte al Governo sul caso Almasri Giuseppe Conte, ospite della trasmissione DiMartedì condotta da Giovanni Floris su La7, ha dichiarato sul caso Almasri: “È stato un caso vergognoso perché l’Italia lì è stato un Paese canaglia, al pari della Mongolia e del Malawi”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scontro tra Giuseppe Conte e Alessandro Sallusti sul caso Almasri, "Italia è diventato un Paese canaglia"

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