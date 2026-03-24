Dune è puro materiale da nerd: pose da anime, vibes da World of Warcraft, citazioni di Gollum – ed è esattamente ciò che parla alla mia anima. È anche roba da nerd costosa. Parte Due ha incassato un assurdo totale di circa 630 milioni di euro al botteghino, diventando il film di maggior successo di sempre per Timothée Chalamet. Ma ancora più costoso è il colletto rigido del suo personaggio, Paul Atreides. È militarista e regale, il tipo di colletto che accetta con grazia una medaglia per aver annientato intere civiltà aliene. Certo, passa gran parte del tempo nella tuta Fremen super aderente che conserva l’acqua. Ma quando questa settimana è uscito il trailer del capitolo finale, abbiamo intravisto la sua uniforme tradizionale – ed è perfettamente in linea con il red carpet degli Oscar. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - In Dune il colletto di Paul Atreides sembra uscito da Hollywood

Articoli correlati

Dune 3: 17 anni dopo, Paul Atreides affronta il pesoDune – Parte 3 approderà nei cinema globali a dicembre, chiudendo la trilogia sci-fi di Denis Villeneuve.

Dune: Parte 3 – Ecco la prima foto (shock) di Timothée Chalamet come Paul AtreidesDopo la notte degli Oscar, Timothée Chalamet torna a far parlare di sé, ma questa volta non per le polemiche o i premi cinematografici.

Altri aggiornamenti su Paul Atreides

Discussioni sull' argomento Dune 3, la prima immagine del film con Timothée Chalamet; Dune - Parte 3, Anya Taylor-Joy anticipa il legame tra Alia e Paul Atreides.

Dune 3: perché gli occhi di Paul Atreides sono così? Il significato delle cicatriciDune 3: perché gli occhi di Paul Atreides sono cambiati? Scopri il significato delle cicatrici e il legame con la spezia. cinefilos.it

Dune: Parte Tre, il dettaglio degli occhi di Paul Atreides nei poster spiegatoUna delle domande poste dai fan dopo la distribuzione di poster e trailer di Dune: Parte Tre riguarda Paul: perché i suoi occhi appaiono così? comingsoon.it

Dune Messiah porta Paul Atreides all’apice e al punto di rottura: un impero fondato sulla fede, un complotto che sfrutta corpi e profezie, e un prezzo personale che cambia per sempre la linea degli Atreides. Spoiler pesanti sui romanzi di Frank Herbert. #dune facebook