Silvia Salis ha commentato la figura dell'ex presidente degli Stati Uniti, affermando che appare come un personaggio uscito da una puntata di Black Mirror, serie tv nota per le sue ambientazioni distopiche. Ha aggiunto che nessuno avrebbe potuto immaginare di vedere un presidente di questo tipo nel corso della propria vita. Le sue parole sono state riportate in un contesto di analisi sulla politica attuale.

“ Trump sembra una puntata della serie tv distopica Black Mirror. Credo che nessuno di noi potesse contemplare nella sua vita di vedere un presidente degli Stati Uniti di questo genere”. Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, in un’intervista a Vanity Fair. Quanto a Netanyahu, “lo metto insieme a Trump ma a un livello più basso. Perché è anche più cattivo”, aggiunge Salis, concludendo con una commento su Vladimir Putin: “Ma questa è la galleria degli orrori. Sono il male assoluto. Ci manca solo Orban nella lista”. “Mattarella è baluardo di rispettabilità della nostra Repubblica”. “Il presidente Mattarella è il baluardo della rispettabilità della nostra Repubblica “.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Silvia Salis: “Trump sembra uscito da una puntata di Black Mirror”

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Silvia Salis dopo aver letto lo splendido e centratissimo pezzo di @danielaranieri sul Fatto Quotidiano di oggi x.com