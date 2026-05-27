Il Festival Fiaf sfida l’invisibile e indaga la spiritualità contemporanea

Notizia in breve

Dal 12 giugno al 6 settembre, nel Casentino, si svolge l’edizione 2026 del Festival della Fotografia Italiana, principale evento nazionale dedicato alla fotografia italiana e ai suoi autori. La manifestazione si concentra sulla spiritualità contemporanea e il tema dell’invisibile, attraverso esposizioni e incontri. La location è in provincia di Arezzo, coinvolgendo artisti e pubblico in un percorso dedicato alla riflessione visiva e culturale.