Il Festival Fiaf sfida l’invisibile e indaga la spiritualità contemporanea
Dal 12 giugno al 6 settembre, nel Casentino, si svolge l’edizione 2026 del Festival della Fotografia Italiana, principale evento nazionale dedicato alla fotografia italiana e ai suoi autori. La manifestazione si concentra sulla spiritualità contemporanea e il tema dell’invisibile, attraverso esposizioni e incontri. La location è in provincia di Arezzo, coinvolgendo artisti e pubblico in un percorso dedicato alla riflessione visiva e culturale.
(Adnkronos) – Dal 12 giugno al 6 settembre il Casentino, in provincia di Arezzo, ospita l’edizione 2026 del Festival della Fotografia Italiana, il principale appuntamento nazionale dedicato alla fotografia italiana e ai suoi autori. Promosso da Fiaf – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e realizzato con il contributo di Fondazione Cr Firenze, il Festival conferma la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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