Dal 12 giugno al 6 settembre, il Casentino sarà il luogo dell’edizione 2026 del Festival della Fotografia Italiana, che si svolge ad Arezzo. L’evento è il principale appuntamento nazionale dedicato alla fotografia italiana e ai suoi autori. Questa edizione si concentra sul tema dell’invisibile e sulla spiritualità contemporanea, offrendo una panoramica delle opere e delle proposte artistiche più recenti nel settore.

Arezzo, 13 maggio 2026 – Dal 12 giugno al 6 settembre, il Casentino ospita l’edizione 2026 del Festival della Fotografia Italiana, il principale appuntamento nazionale dedicato alla fotografia italiana e ai suoi autori. Promosso da FIAF ETS - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze, il Festival conferma la propria vocazione: valorizzare il patrimonio fotografico italiano, mettere in relazione autori affermati e nuove generazioni, e costruire un programma capace di unire mostre, ricerca, formazione, produzione e divulgazione. L’edizione 2026, dedicata al tema “Riti e Visioni. Tra...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Festival della Fotografia Italiana 2026 sfida l'invisibile e indaga la spiritualità contemporanea

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