Timeless | ritratti tra rigore fiammingo e spiritualità contemporanea

Al Museo Diocesano di Genova e alla Galleria VisionQuesT 4rosso si apre una mostra dedicata ai ritratti dell’artista olandese Danielle Van Zadelhoff. L’esposizione, realizzata in collaborazione con la Fondazione San Lorenzo impresa sociale, presenta fotografie che combinano elementi di rigore fiammingo e spiritualità contemporanea. Le opere sono esposte in uno spazio situato in Piazza Invrea, nel centro della città.

Il Museo Diocesano di Genova e la Fondazione San Lorenzo impresa sociale in collaborazione con la Galleria VisionQuesT 4rosso (Piazza Invrea 4r – 16123 GENOVA), presentano una mostra fotografica dell’artista olandese Danielle Van Zadelhoff (https:daniellevanzadelhoff.com). L’esposizione, intitolata TIMELESS. RITRATTI TRA RIGORE FIAMMINGO E SPIRITUALITÀ CONTEMPORANEA, a cura di Clelia Belgrado e Paola Martini mette l’accento sulla dimensione atemporale di queste immagini fotografiche, in cui la luce e la sua assenza giocano un ruolo fondamentale. Proprio la gestione di queste due fondamentali condizioni rappresenta la connessione tra questi ritratti contemporanei e le raffinate opere dei pittori fiamminghi del 600. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Timeless: ritratti tra rigore fiammingo e spiritualità contemporanea Articoli correlati Terra Murata tra storia e spiritualitàFirenze, 12 gennaio 2026 - Si inaugura sabato prossimo alle 16, nel Loggiato del Pellegrino di Impruneta, la mostra fotografica Terra Murata tra... Leggi anche: Tra spiritualità e corpo: l’evento dedicato al libro “Nudo tra sacro e profano” di Monica Marangoni con party di compleanno Contenuti e approfondimenti su Timeless ritratti tra rigore fiammingo... Discussioni sull' argomento Genova, i ritratti di Van Zadelhoff tra luce fiamminga e sensibilità contemporanea; Dal 27 al 29 marzo i Rolli days, partecipa anche la Diocesi; Museo Diocesano di Genova - tutte le mostre e gli eventi in programma in questa sede. La dedica di Musei Ferrari a Gino Paoli: "A timeless voice. A lasting legacy." Una voce senza tempo, un’eredità indelebile. Con la scomparsa di Gino Paoli, l’Italia perde non solo un pilastro della musica Italiana, ma un uomo che ha saputo tradurre l’emozione i - facebook.com facebook