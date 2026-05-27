Il ‘Festival della Fantasia' arriva alla sesta edizione | incontri gratuiti tra Gaudì musica e calcio di strada

Da ferraratoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ‘Festival della Fantasia’ si svolgerà a Ferrara dal 28 al 30 in piazza Municipio, giunto alla sua sesta edizione. La manifestazione prevede incontri gratuiti con temi legati a Gaudì, musica e calcio di strada.

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Il ‘Festival della Fantasia’ torna a Ferrara per la sesta edizione, in programma da giovedì 28 a sabato 30 in piazza Municipio. Tre giornate di incontri, laboratori per i più piccoli, spettacoli ed eventi sui temi della fantasia e della verità, alla ricerca di quello che gli organizzatori. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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