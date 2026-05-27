Il ‘Festival della Fantasia' arriva alla sesta edizione | incontri gratuiti tra Gaudì musica e calcio di strada

Il ‘Festival della Fantasia’ torna a Ferrara per la sesta edizione, in programma da giovedì 28 a sabato 30 in piazza Municipio. Tre giornate di incontri, laboratori per i più piccoli, spettacoli ed eventi sui temi della fantasia e della verità, alla ricerca di quello che gli organizzatori. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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