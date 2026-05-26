Ferrara il Festival della Fantasia sfida la realtà con Gaudí

A Ferrara si svolge il Festival della Fantasia, durante il quale si discuterà di come l’arte di Gaudí possa collegare astrofisica e filosofia. Sono previsti interventi di esperti che dialogheranno con il pubblico locale. La manifestazione mira a esplorare i legami tra creatività artistica e scienze. L’evento si svolge in un contesto culturale aperto a tutti, senza specificare date o luoghi precisi.

? Punti chiave Come può l'arte di Gaudí unire astrofisica e filosofia?. Chi sono gli esperti che dialogheranno con la comunità ferrarese?. Cosa creeranno i giovani studenti ispirandosi alla Sagrada Familia?. Perché lo sport e la fantasia possono rivelare la verità umana?.? In Breve Relatori come Francesco Botturi, Nicola Abbatangelo, Massimo Robberto e Rodolfo Casadei partecipano ai dibattiti.. Giovani studenti creano un'opera in tecnica Trencadis ispirata ad Antoni Gaudí.. Rocco Buttiglione interviene sul tema della visione interiore e della verità autentica.. Collaborazione tra Centro Sportivo Italiano e Ars et Labor Ferrara per attività atletiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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