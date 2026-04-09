Io sono l’ altro | il programma continua con calcio di strada musica e incontri

Il programma prosegue con eventi dedicati al calcio di strada, musica e incontri, offrendo uno spazio di confronto e aggregazione. Si affronta il tema delle discriminazioni utilizzando un approccio intersezionale, che riconosce come diverse forme di esclusione possano combinarsi e influenzare le vite delle persone in modi complessi. L’obiettivo è stimolare una riflessione sulle molteplici sfaccettature delle ingiustizie sociali e sulle modalità di affrontarle.

Affrontare il tema delle discriminazioni attraverso la lente dell’approccio "intersezionale", secondo il quale le discriminazioni non si manifestano mai in maniera isolata ma possono intrecciarsi tra loro, colpendo le persone in modi diversi e complessi. È questo l’obiettivo di "Io sono (l’). 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Corteo mascherato, musica e artisti di strada per il Carnevale a Vasto: il programmaUn pomeriggio di eventi che intreccia tradizione, spettacolo e partecipazione cittadina, in una città da sempre ricca di cultura, storia e iniziative...

How to Turn Your Dream Into Reality Even If You're Starting From Nothing

Temi più discussi: Pasqua a Bolognetta, realizzate e donate in beneficenza 250 pecorelle di pasta di mandorle; L’altro giorno eravamo al telefono, io e Adriano Celentano. Si è sentita in lontananza la voce di Claudia Mori: ‘Con chi sei al telefono?’. E quando lui ha detto che ero io…: il racconto di Teo Teocoli; Un declino dopo l’altro? Riflessioni a margine della sconfitta della nazionale; MotoGP 2026. GP delle Americhe. Dal podio di Pecco Bagnaia all'analisi di Marc Marquez: La caduta è stata colpa mia. La moto è una parte, ma io sono l'altra [VIDEO].

Io vaccinato che non sono altro...Io vaccinato che non sono altro!. Con un piccolo cambiamento alla celebre strofa di Io vagabondo, Beppe Carletti ha annunciato la conclusione della prima fase della sua vaccinazione anti Covid, ... ilrestodelcarlino.it

Io Sono Nessuno 2 in, prima tv stasera su Sky Cinema il sequel dell'action-thrillerTra scontri brutali e momenti di ironia, questo action adrenalinico che oscilla tra il macabro e il giocoso, racconta la difficile ricerca di equilibrio tra una vita apparentemente normale e il lato p ... tg24.sky.it

A Recco sono iniziati i lavori di asfaltatura in via della Ne x.com

Al centro del contendere non ci sono solo i rapporti lavorativi interrotti, ma una serie di contenuti pubblicati dall'artista sui propri canali social - facebook.com facebook