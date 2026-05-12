Tuttofood | il Molise porta l’eccellenza agricola nel cuore di Milano

Al ristorante tuttofood nel centro di Milano, il Molise presenta i propri prodotti agricoli di eccellenza, attirando visitatori e operatori del settore. Durante l’evento, si discute di come l’origine degli alimenti influisca sui costi di vendita al dettaglio e di quanto le etichette attuali possano nascondere la provenienza reale di alcuni alimenti. La conferenza si concentra sulla trasparenza e sulla tracciabilità delle materie prime alimentari.

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? Punti chiave Come influisce l'origine dei prodotti sul prezzo finale della spesa?. Perché le etichette attuali nascondono la vera provenienza di alcuni alimenti?. Quanto pesano i conflitti internazionali sui costi di produzione degli agricoltori?. Chi sta sottraendo miliardi di euro agli agricoltori con le regole doganali?.? In Breve Settore agricolo italiano vale 707 miliardi di euro con 4 milioni di occupati.. Costi extra fino a 200 euro per ettaro per gasolio e urea.. Spese zootecniche aumentate di 3600 euro per singolo allevatore per conflitti.. Il 91% dei cittadini richiede trasparenza totale sulla provenienza dei prodotti.. A Milano la kermesse Tuttofood ospita venti imprese del Molise, tra cui spicca la NutFruit Italia specializzata in frutta secca e mandorle biologiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tuttofood: il Molise porta l’eccellenza agricola nel cuore di Milano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Basilicata-Milano: nasce il ponte per l’eccellenza agricola lucana? Cosa sapere Sogemi e Regione Basilicata avviano il 28 aprile un tour commerciale tra le aziende lucane. Parma a tuttofood Milano: il 12 maggio Bequadro porta in scena "Che cavolo vuoi?"Parma, 29 aprile 2026 — Il 12 maggio Bequadro Restaurant & Sound salirà sul palco di TuttoFood Milano con "Che Cavolo Vuoi? — Frutta e verdura: il...